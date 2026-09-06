Supercoppa Italiana, Inter - Lazio negli USA? Le ultime sulla finale

Il primo trofeo della stagione si giocherà prima di Natale, ma non si conoscono ancora data e sede. C'è l'ipotesi statunitense, ma serve...

RASSEGNA STAMPA - Il primo trofeo della stagione se lo contenderanno Inter e Lazio. In un remake della finale di Coppa Italia dello scorso maggio, le due squadre si affronteranno in una gara secca che mette in palio la Supercoppa Italiana. La competizione torna così alla finale in sfida secca dopo che nelle ultime stagioni aveva visto la formula con le final four dove si sfidavano le finaliste di Coppa Italia e le prime due della Serie A.

Non si conoscono ancora ulteriori dettagli sulla data e sulla location che ospiterà la finale. L'edizione odierna de Il Corriere della Sera fa il punto in vista della sfida che ha solo due certezze a oggi: si disputerà prima di Natale e vedrà contrapposte Inter e Lazio. Sfumata l’ipotesi Baku che nelle scorse settimane si era un po' fatta strada, resta sul tavolo la pista Stati Uniti.

La Lega di A però non intende aspettare ancora: entro domani gli Usa devono presentare la proposta. Zampolli, rappresentante dell’America, era presente al Gran Galà della Serie A svoltosi nei giorni scorsi, invitato direttamente dal presidente della Lega, Simonelli. Qualora l'offerta statunitense non dovesse essere ritenuta congrua, la finale si giocherà a San Siro.