Udinese, un centrocampista salta la Lazio: la nota del club

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Brutte notizie per Runjaic in vista della sfida contro la Lazio, un centrocampista è costretto a fermarsi in seguito a un infortunio rimediato in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Venezia. Si tratta di Juan Arizala, a rendere note le condizioni del colombiano è stato il club stesso attraverso una nota: "Udinese Calcio comunica che, nel corso di Udinese-Venezia, Juan David Arizala ha riportato un’ infortunio alla coscia destra. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo e verrà valutato settimana per settimana".

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