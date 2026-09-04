Fiorentina, Grosso su Gudmundsson: "Abbiamo fatto scelte diverse. Ora so..."

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© foto di Federico De Luca 2026

Il mercato ha fatto incrociare le strate di Gudmundsson e la Lazio, l'islandese è diventato un nuovo calciatore biancoceleste con il trasferimento che si è concretizzato nell'ultimo giorno utile della sessione estiva.

In conferenza stampa, alla vigilia della sfida col Torino, ha parlato Grosso e alla domanda su perché ha scelto di schierare in campo Gudmundsson titolare col Frosinone vista la partenza, ha risposto: "In due partite abbiamo fatto scelte diverse. Quando le cose non vanno allora le scelte potevano essere diverse, invece quando vanno diventano intuizioni giuste. Io ora so la squadra di cui dispongo, che è giovane e deve essere valorizzato".

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