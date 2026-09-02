Lazio, Gudmundsson e il messaggio ai tifosi: "Da me possono aspettarsi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima intervista per Albert Gudmundsson come nuovo giocatore della Lazio. Ai microfoni ufficiali del club, l'islandese ha parlato anche dei tifosi biancocelesti. Di seguito le sue parole.

"Penso che i tifosi possano aspettarsi da me tanto lavoro e impegno per la squadra. Spero di poterli rendere orgogliosi con qualche gol e assist, non vedo l'ora di giocare davanti a loro e sentire il loro sostegno perché so che sono una grande tifoseria. Sono grato per quest'opportunità, ringrazio la società che l'ha resa concreta e non dimentico il supporto dei tifosi. Mi hanno accolto con grande calore: sono felice di essere qui e di giocare per questo grande club".