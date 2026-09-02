Lazio, Gattuso non voleva Icardi? La ricostruzione del Messaggero

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RASSEGNA STAMPA - C’è anche Gennaro Gattuso dietro la fumata nera tra la Lazio e Icardi. Questo è quanto scrive oggi il Messaggero, spiegando come al netto dell’ultimo tentativo messo in atto da Lotito per l’attaccante argentino l’attuale allenatore biancoceleste non fosse convinto dell’eventuale arrivo del giocatore.

Che Gattuso non vedesse in Icardi la soluzione ideale dal punto di vista tattico era noto sin dalle sue parole durante il precampionato, che avevano giocato già un ruolo importante nella trattativa tra l’argentino e la Lazio.

Secondo quanto riporta il quotidiano, però, dietro la scelta di Gattuso andrebbe letta anche la volontà di non minare la serenità di uno spogliatoio che il tecnico della Lazio ritiene estremamente unito e compatto.