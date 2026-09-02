Lazio, la protesta continua: i (pessimi) numeri della campagna abbonamenti

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RASSEGNA STAMPA - Il mondo Lazio è in attesa di comunicazioni ufficiali sulla campagna abbonamenti. Dopo la prima chiusura non è ancora stato reso noto il numero di tessere staccate. Forse bisognerà attendere il termine della riapertura, previsto per l'11 settembre. Nel frattempo, però, i numeri che arrivano danno il sentore di un pubblico laziale mai così unito e compatto.

IL NUMERO DI ABBONAMENTI - Nonostante un buon mercato e le prime due vittorie in campionato, secondo quanto riportato dal Messaggero, non arriverebbero neanche a 100 gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi biancocelesti negli ultimi 4 giorni. Una risposta, quindi, irrisoria che non cambia molto la sostanza. Il triste scenario visto contro Mantova e, soprattutto, Genoa è destinato ad accompagnare la Lazio per tutta la stagione.

Al contrario della scorsa (da febbraio in poi), però, Gattuso e i suoi calciatori potranno contare sul proprio pubblico nelle gare in trasferta, quando tutti i settori ospiti italiani si coloreranno di bianco e di celeste.