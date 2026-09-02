Calciomercato Lazio | Begraoui, il retroscena: l'offerta ritirata da Fabiani

CALCIOMERCATO LAZIO - Albert Gumdundsson è stata l'occasione colta dalla Lazio nell'ultimo giorno di mercato. Un giocatore dal talento indiscusso che era ai margini del progetto Fiorentina e che da tempo gode della stima della dirigenza biancocelestione. La Viola doveva cederlo, al punto da averlo proposto per il cartellino a titolo definitivo di Matteo Cancellieri, trovando però l'opposizione di una Lazio che non voleva privare Gattuso del classe 2002. La trattativa, alla fine, è stata portava avanti e conclusa lo stesso.

+Anche senza l'uscita dell'esterno italiano che sembrava una soluzione necessaria per poter arrivare a Gudmundsson. L'occasione, infatti, era troppo ghiotta al punto da spingere il direttore sportivo Angelo Fabiani a fare un passo indietro nella trattativa che stava portando avanti parallelamente con l'Estoril Praia per Yanis Begraoui. Da Formello, secondo quanto riporta il Messaggero, era stata avanzata un'offerta di prestito oneroso a 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato intorno ai 12.

FABIANI SOSPENDE L'OFFERTA - Offerta che, però, è stata sospesa poche ore dopo quando si è spalancata la strada che ha portato Gudmundsson in biancoceleste. La Lazio non ha preso un attaccante, ma ora giocherà con i ruoli e con la duttilità dei suoi elementi per comporre il sestetto offensivo. Nel frattempo, si assicura anche un risparmio di 2 milioni per aver acquistato l'esterno islandese in prestito gratuito, con opzione di riscatto a 10 milioni.