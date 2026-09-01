Calciomercato Lazio | Gudmundsson, ecco le cifre dell'affare: i dettagli

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

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Albert Gudmundsson è un nuovo giocatore della Lazio. Si attende solo l'ufficialità, ma ha già firmato il contratto dopo essere arrivato a Formello nel pomeriggio per svolgere le visite mediche. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, c'è un dettaglio sull'affare con la Fiorentina: il prestito dell'islandese è gratuito, mentre il diritto di riscatto è fissato a 11 milioni di euro. Sono questi i termini con cui la società biancoceleste ha chiuso l'operazione con il club viola.