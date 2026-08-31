Calciomercato Lazio | Ribaltone Cancellieri: ora c'è il Parma. Le ultime

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CALCIOMERCATO LAZIO - Sorpasso del Parma per Matteo Cancellieri. Sembra un vero e proprio blitz quello del club crociato per l'esterno della Lazio. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, ora i ducali starebbero spingendo per l'arrivo del classe 2002, in uscita e fuori dal progetto (come vi abbiamo raccontato). Su di lui era forte il Genoa, a cui però non ha aperto. Ora ci sta provando con forza proprio il Parma, dove Cancellieri ha già giocato in prestito nella stagione 2024/25, salvo poi tornare a Formello e rimanere con Sarri. La società biancoceleste spinge per cederlo, tra i possibili sostituti c'è Dennis Man del PSV.