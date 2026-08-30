Lazio - Genoa, le formazioni ufficiali: le scelte di Gattuso
30.08.2026 19:48 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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LAZIO - GENOA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Romagnoli, Sutalo, R. Bordon, Lazzari, Pedraza, Belahyane, Farcomeni, Przyborek, Noslin, Isaksen, Pinamonti. All.: Gattuso.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Sow, Ellertsson; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All.: De Rossi.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.