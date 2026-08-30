Lazio, Floriani a LSC: "Una grande emozione per me". E su Gattuso...

Nel pre gara di Lazio - Genoa, ai microfoni ufficiali del club ha parlato Floriani Mussolini. Queste le parole: "È una grandissima emozione, sono molto contento ma concentrato perché bisogna fare una grande partita. La figura del mister è fondamentale, spero di ripagarlo sempre. Dobbiamo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra, il Genoa è una squadra molto fisica. Sarà una partita dura".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE