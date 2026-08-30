Lazio, terzo incrocio con De Rossi in panchina: i precedenti
30.08.2026 19:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Si avvicina una nuova gara di campionato per la Lazio, che alle 20:45 di domenica 30 agosto sfiderà il Genoa allo stadio Olimpico per la seconda giornata di Serie A.
Sarà il terzo confronto tra i biancocelesti e Daniele De Rossi da allenatore, con un bilancio che al momento è in perfetto equilibrio.
Sono arrivate infatti per la Lazio contro De Rossi nei due precedenti incroci una vittoria e una sconfitta, senza alcun pareggio fino a questo momento.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.