Calciomercato Lazio | L'Atalanta torna su Romagnoli: trattativa riaperta

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CALCIOMERCATO LAZIO - M'ama, non m'ama. Romagnoli se ne va, poi rimane. Gli ultimi mesi del centrale biancoceleste sono stati una montagna russa, perennemente in bilico e con la valigia pronta dopo aver deciso di lasciare la Capitale. Per un motivo o per un altro, poi, Alessio alla fine è rimasto, sia a gennaio che a giugno. In entrambi i casi era a un passo dall'Al Sadd, poi non se n'è fatto più nulla. Le voci su un riavvicinamento del club qatariota si sono poi susseguite nel tempo, anche nelle ultime ore, ma il futuro dell'ex Milan sarà molto probabilmente in Italia.

Non è un segreto che Maurizio Sarri, ex tecnico della Lazio che lo ha reso il perno della propria difesa a quattro durante gli anni a Roma, lo stimi particolarmente. Il Comandante lo rivorrebbe con sé, questa volta nella sua nuova avventura a Bergamo, per guidare la difesa dell'Atalanta, passata alla linea a quattro dopo oltre un decennio di linea a tre. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'Atalanta è tornata sul calciatore. C'è una trattativa in corso, con Kolasinac vicino alla cessione. Romagnoli accetterebbe di buon grado la destinazione.

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