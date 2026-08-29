Lazio, Rovella e la maledizione del primo gol: le sue parole
29.08.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Lo aspetta da anni ma ancora non è arrivato. Nicolò Rovella attende il suo primo gol con la maglia della Lazio. È un pensiero fisso da quando è sbarcato a Formello ma a cui adesso cerca di non dare troppa importanza, piuttosto cerca di concentrarsi sulla squadra. Proprio di questo ha parlato nel match program di Lazio - Genoa. Di seguito le sue parole: "Il primo gol? Deve arrivare, ma non lo chiamò più perché porta sfortuna. Il pensiero va alla mia squadra, sono convinto che potremmo fare un buon campionato".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.