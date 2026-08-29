Mirra: "Gattuso è l'allenatore giusto per questa Lazio". E sul mercato...

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Vincenzo Mirra ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio, tra l'inizio della stagione, il lavoro di Gattuso in panchina e gli ultimi giorni di mercato estivo. Di seguito le sue dichiarazioni: “La Lazio, per le condizioni in cui si trovava, è riuscita a portare un paio di giocatori importanti. Ovvio che parliamo di questa Lazio, di una dimensione diversa. Questi calciatori fino a qualche anno fa non sarebbero stati considerati dalla Lazio. Io come sempre, sono comunque fiducioso”.

“Gattuso qualcosa nella sua carriera ha fatto, non sempre si è trovato al posto giusto nel momento giusto. Credo che l’opzione Lazio Gattuso l’abbia presa anche a scatola chiusa. Per questa Lazio Gattuso è l’allenatore giusto, per traghettare il gruppo. Serve qualcuno anche pronto alla battaglia, si erano fatti nomi di tecnici giovani che non mi convincevano”.

“Tatticamente è partito con la linea a quattro in difesa, non so se per convinzione. Credo si debba aspettare la fine del mercato per capire se questa sarà la soluzione definitiva. Bisogna aspettare, purtroppo c’è il mercato aperto a campionato iniziato, una pessima abitudine da cui non ci si vuole staccare. Col Genoa, così come le altre partite prima della sosta, ci diranno l’andamento della squadra. Si tira una linea per capire quale sarà il ruolo della Lazio in campionato. Ovvero capire se si può fare qualcosa in più o vivere nella mediocrità”.