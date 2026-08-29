Lazio, riapre la campagna abbonamenti: ecco quando. Tutti i dettagli
29.08.2026 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: sslazio.it
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Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha annunciato la riapertura della campagna abbonamenti per la stagione 2026/27 a partire dalle 12 di lunedì 31 agosto. Di seguito la nota: "La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 12:00 di lunedì 31 agosto alle ore 23:59 di venerdì 11 settembre, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento alle partite casalinghe della squadra biancoceleste. Modalità e tariffe restano le medesime della vendita libera".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.