Lazio - Genoa, Gattuso non parlerà alla vigilia: è una decisione della società
29.08.2026 09:15 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso non parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Lazio e Genoa. Per il tecnico si tratta della seconda conferenza stampa saltata: una decisione presa dalla società, spiega il Corriere dello Sport, come già accaduto prima della trasferta di Bologna. Un silenzio inusuale che fa decisamente rumore.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.