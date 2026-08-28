Lazio, Cancellieri si allena regolarmente. E firma autografi ai tifosi
28.08.2026 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
All'esterno le voci di mercato, in campo si allena. Cancellieri regolarmente in gruppo nella seduta pomeridiana a Formello aperta ai tifosi. L'esterno della Lazio è richiesto dal Genoa, ma avrebbe rifiutato la proposta del club rossoblù. Per questo, come raccontato da Alberto Abbate a Radio Laziale, rischierebbe anche di finire fuori lista Serie A del club. Dopo il lavoro sul campo, il classe 2002 ha firmato autografi per i circa mille tifosi presenti sugli spalti, soprattutto ai bambini.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.