Genoa, De Rossi: "La Lazio è forte, ma ogni squadra è battibile. Lo stadio vuoto..."

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la prossima sfida all'Olimpico contro la Lazio, commentando l'attuale condizione della squadra allenata da Gattuso, soprattutto dopo il passo falso in Coppa Italia e la vittoria a Bologna. L'ex Roma si è espresso anche sulla cornice dello stadio vuoto che caratterizzerà le partite in casa dei biancocelesti. Di seguito le sue parole: "La Lazio in Coppa Italia ha avuto 5-6 palle-gol nette anche se poi ha perso, squadra forte, allenatore forte, gioca bene a calcio, ha giocatori davanti che danno palleggio e profondità, hanno preso un giocatore più unico che raro in Serie A, Frattesi, che forse non è il più grande costruttore di gioco, ma è un finalizzatore migliore di tanti altri attaccanti che girano in Serie A, quindi è una squadra molto completa, hanno Taylor, Rovella"

"Ogni squadra è battibile, ma è una squadra che a me è piaciuta molto guardandola. Col Bologna hanno fatto una buona partita, hanno raccolto il massimo perché anche il Bologna ha avuto le occasioni per pareggiarla, ma ho visto una squadra in salute nonostante la recente eliminazione della Coppa Italia e nonostante la loro situazione, soprattutto in casa, che non credo sia facile giocare così per nessuno”.

Sullo stadio vuoto: "In questi casi ci si concentra su quello che succede in campo e poi molti di questi giocatori si sono abituati durante il Covid a giocare negli stadi vuoti. Però non è un vantaggio per loro, quando giochi in casa con l'Olimpico pieno può essere un vantaggio in più e può essere uno stimolo in più. Ma non è che andremo lì e vinceremo facilmente perché non c'è la gente allo stadio o avremo un danno perché non vediamo quella cornice, a noi cambia poco"