Como, Morata verso il ritorno in Spagna: la trattativa col Leganes

Fonte: TMW

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Alvaro Morata è sempre più vicino a lasciare il Como. L’attaccante spagnolo ha già salutato, fisicamente, la città nella notte, per raggiungere Madrid, dove si trovava già la sua famiglia, mentre procede verso la definizione il suo trasferimento al Leganés.

L’operazione, secondo quanto raccolto da TMW, è ormai alle battute finali: restano da sistemare gli ultimi dettagli tra i club prima della chiusura definitiva e del conseguente via libera alle visite mediche. La formula sulla quale si sta lavorando è quella del prestito, con il Como che spinge affinché il trasferimento avvenga a titolo oneroso.

Tra gli aspetti ancora da definire c’è anche la gestione dell’ingaggio dell’attaccante. Lo stipendio di Morata dovrebbe essere diviso tra Leganés e Como, con il giocatore che attualmente percepisce circa 4 milioni di euro. La volontà dello spagnolo, però, è molto chiara. Morata sta infatti spingendo con decisione per arrivare alla fumata bianca e sarebbe anche disposto a rinunciare a una parte dell’ingaggio pur di facilitare la conclusione dell’operazione.