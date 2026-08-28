Sorteggio Conference League 2026/27: ecco chi sfiderà l'Atalanta di Sarri
28.08.2026 13:55 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Subito dopo i sorteggi d'Europa League, è toccato a quelli di Conference. Nella competizione sono rappresentate ben 30 nazioni, un record per il torneo. Il precedente primato era di 29 Paesi. Tra i club partecipanti, per quanto riguarda l'Italia, anche l'Atalanta guidata da Maurizio Sarri. Ecco allora le avversarie della Dea:
Ajax (A), Pafos (H), Borac (A), Kairat Almaty (H), Riga (A), Mjallby (H).
Ecco invece il calendario della fase campionato:
Giornata 1: 15 ottobre 2026
Giornata 2: 22 ottobre 2026
Giornata 3: 5 novembre 2026
Giornata 4: 26 novembre 2026
Giornata 5: 10 dicembre 2026
Giornata 6: 17 dicembre 2026
autore
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.