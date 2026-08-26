Calciomercato Lazio | Tavares, futuro definito: ecco la scelta del club

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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CALCIOMERCATO LAZIO - Sembrava essere in uscita, ora pare non esserlo più. Quando manca meno di una settimana alla fine della sessione di calciomercato, il futuro di Nuno Tavares è ormai definito, salvo inaspettati colpi di scena. Nei giorni scorsi, avevamo parlato della decisione della società, e in particolare di Lotito, di togliere il portoghese dal mercato, rispondendo picche a un Porto che non aveva mai affondato davvero.

E ora sull'argomento giungono conferme. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazioe, infatti, l'ex Arsenal rimarrà a Roma dove, agli ordini di Gattuso, proverà a far ciò che non gli è riuscito nelle precedenti stagioni: essere continuo, dal punto di vista sportivo e fisico.

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