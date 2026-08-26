Atalanta, Sarri punta la Conference: "Non mi piaceva non giocare in Europa"

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Alla vigilia della finale di ritorno dei playoff della UEFA Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv, il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida.

In particolare, l'ex allenatore della Lazio ha parlato della volontà di passare il turno, sottolineando il fatto che gli mancava giocare in Europa. Di seguito le sue parole:

"La squadra va valutata nel corso delle settimane, però questa competizione va affrontata nella maniera migliore. Anche perché non mi piaceva non giocare il mercoledì e il giovedì. La priorità ora è entrare in Conference poi si vedrà nel lungo periodo considerando anche il campionato, seppur penso che il livello della Conference League si sia alzato notevolmente".