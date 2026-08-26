Sarri torna sulla Lazio: "Voglio l'Europa, l'anno scorso mi sono rotto"

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Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni ufficiali dell'Atalanta alla vigilia della sfida per i playoff di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Nelle sue parole c'è un riferimento esplicito alla scorsa stagione, quando allenava la Lazio. Una stagione vissuta senza Europa, e che Sarri non vuole rivivere per il secondo anno consecutivo. Di seguito le sue parole:

"Mi sembra un gruppo che, quando ci diamo un obiettivo, è abbastanza coinvolto: non penso siano eccessivamente da caricare. Gli ho solo detto che io l'anno scorso non sono stato in Europa e che il mercoledì e il giovedì, a casa, mi sono rotto. E quindi voglio andare in Europa a tutti i costi".