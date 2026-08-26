Lazio, Repice sulla protesta: "Vorrei sottolineare la civiltà e l'eleganza dei tifosi laziali"

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il noto radiocronista Francesco Repice è intervenuto durante la trasmissione televisiva Il Processo del Lunedì, per esprimere un'opinione in merito alla protesta dei tifosi della Lazio contro la società, elogiando in particolar modo il loro comportamento e la distinta civiltà con cui stanno mandando avanti la contestazione. Di seguito le sue parole: "Io vorrei sottolineare ancora una volta la civiltà dei tifosi della Lazio per come si stanno comportando. Possono aver ragione o torto, non entro in questo merito, ma è un comportamento di una civiltà e di un'eleganza che è difficile riscontrare altrove."

Ha aggiunto poi, tramite un post su Instagram: "Ai tifosi della Lazio posso solo fare i complimenti per come si stanno comportando".