Lazio, straordinario Mandas: avvicina un record che resiste da Strakosha

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Una prestazione monumentale per cancellare i primi mugugni e soprattutto le voci di chi voleva un Motta già pronto a soffiargli la maglia da titolare. C’è una proprietario indiscusso della porta della Lazio e questo è Christos Mandas.

Il greco lo ha confermato, ammesso ce ne fosse davvero bisogno, al Dall’Ara tirando fuori una super prestazione contro il Bologna. Decisivo in almeno tre occasioni pericolose, il portiere della Lazio a messo la firma sulla conquista dei tre punti tanto quanto Frattesi.

C’è un dato eclatante a testimoniare la prova di Mandas col Bologna: il numero sugli Expected Goals on Target (xGoT) evitati dal portiere greco è pari a 1.78. Un valore altissimo, che in casa Lazio era stato già raggiunto è superato il 30 aprile 2017 da Thomas Strakosha contro la Roma (1.98).