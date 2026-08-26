Lazio, le scelte di Gattuso ridisegnano il mercato: ecco i giocatori in partenza

RASSEGNA STAMPA - Gattuso ha lanciato messaggi anche attraverso le sostituzioni effettuate al Dall’Ara. Scelte dettate da esigenze tecniche che, a pochi giorni dalla chiusura del mercato, possono inevitabilmente avere conseguenze sulle strategie della società, come scrive il Corriere dello Sport.

Il caso più delicato riguarda Nuno Tavares: il portoghese è rientrato nel finale contro il Bologna dopo un periodo complicato a causa del problema al ginocchio e la sua permanenza a Formello torna così a essere una possibilità concreta. Resta comunque uno dei giocatori da cui la Lazio potrebbe ricavare un incasso significativo. Il Porto si era fatto avanti nei giorni scorsi, ma senza riuscire a trovare l’intesa per chiudere l’operazione.

Da definire anche il futuro di Luca Pellegrini. Il terzino non era presente a Bologna per un sovraccarico muscolare, ma resta tra i possibili partenti. Con l’arrivo di Pedraza, gli esterni mancini sono diventati tre e almeno uno dovrà essere ceduto. Pellegrini non manca di estimatori, ma il suo ingaggio rappresenta ancora il principale ostacolo alle trattative.

Anche Lazzari è destinato a lasciare la Lazio. A Bologna Gattuso ha scelto Floriani Mussolini per rimpiazzare l’infortunato Marusic, una decisione che sembra indicare chiaramente le gerarchie. L’ex Spal cerca una nuova destinazione e il Sassuolo resta tra le piste da monitorare, anche se al momento non ci sono stati passi avanti.

Sul mercato anche Artistico, per il quale non mancano le richieste dalla Serie B. Sampdoria e Padova sono tra le squadre maggiormente interessate. La parte finale della sessione servirà dunque a completare il lavoro di sfoltimento: la Lazio deve ridurre l’organico, liberare spazio e alleggerire il monte ingaggi.