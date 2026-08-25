Meteo Roma | Nuova ondata di calore a 40°C: ecco quando arriva

L'estate meteorologica non accenna a concedere tregua e si prepara a vivere un nuovo e prolungato capitolo di fuoco sulla città di Roma. Quando la stagione sembrava orientata verso una graduale attenuazione delle temperature, le ultime proiezioni bariche confermano l'arrivo imminente di una nuova e robusta ondata di calore, l'ennesima di questa stagione particolarmente rovente, che tornerà a mettere a dura prova i residenti e i visitatori della Capitale.

L'inizio ufficiale di questa nuova fase di marcata stabilità e caldo intenso è fissato per venerdì 28 agosto, data che segnerà l'ingresso deciso dell'aria calda di matrice subtropicale sul bacino del Mediterraneo e sul territorio italiano. Secondo le stime attuali dei modelli previsionali, la configurazione anticiclonica tenderà a bloccarsi saldamente sull'area centro-meridionale della penisola, garantendo una lunghissima fase caratterizzata da cieli limpidi, sole teso e assenza di precipitazioni, con una durata stimata che potrebbe protrarsi per almeno dieci giorni consecutivi.

Il momento culminante di questa nuova fiammata è atteso tra la giornata di venerdì e il fine settimana, quando la colonnina di mercurio toccherà i suoi valori massimi assoluti. Le previsioni indicano picchi termici capaci di raggiungere e localmente superare la soglia dei 38-39 gradi centigradi nelle aree urbane di Roma, con un disagio bioclimatico accentuato dai tassi di umidità e dal ristagno dell'aria nei quartieri centrali e densamente cementificati.

Analizzando l'andamento orario dei termometri durante le giornate più calde — come evidenziato dai dati previsionali di riferimento — il riscaldamento diurno sarà rapido già a partire dalla tarda mattinata, con valori che supereranno i 33 gradi già alle ore 11, per poi impennarsi ulteriormente e toccare i 36-37 gradi intorno a mezzogiorno. Il culmine dell'afa pomeridiana si registrerà stabilmente tra le ore 13 e le ore 16, fasce orarie in cui la colonnina di mercurio si spingerà fino a un massimo di circa 39 gradi, mantenendo condizioni di calore intenso anche nelle prime ore della sera, quando i termometri faticheranno a scendere sotto la soglia dei 32-33 gradi.

Il quadro generale non mostrerà cedimenti repentini: anche dopo il picco massimo previsto per venerdì, la diminuzione dei valori termici sarà estremamente graduale, stimata in appena 2 o 3 gradi di flessione temporanea, insufficienti a smorzare la forza di un'ondata di calore che continuerà a condizionare la stabilità climatica e le abitudini quotidiane ancora per gran parte dell'inizio di settembre.