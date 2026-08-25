Bologna - Lazio, Mandas miracoloso: voti altissimi dai quotidiani
25.08.2026 12:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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RASSEGNA STAMPA - Davide Frattesi si prende la scena per il gol che decide la partita, ma non può non essere citata la straordinaria prova di Christos Mandas. Il portiere greco è provvidenziale più volte nel successo esterno della Lazio contro il Bologna. Interviene con un miracolo su Odgaard e Rowe, fa una parata efficace sulla punizione di Bernardeschi. Interventi che gli meritano gli applausi dei quotidiani. Di seguito le pagelle.
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IL MESSAGGERO - Mandas 8
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.