Lazio, il messaggio di Mandas ai tifosi: "Spero che siate felici..."

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Frattesi e non solo. Sulla vittoria della Lazio a Bologna c'è anche la firma di Christos Mandas. Il portiere è stato decisivo con una serie di parate soprattutto nel secondo tempo, che ha salvato più volte il risultato. E a fine partita, il greco ha pubblicato un vocale sul canale ufficiale del club mandando un messaggio a tutti i tifosi. Di seguito le sue parole: “Ciao tifosi della Lazio, spero che siate felici con questi tre punti molto importanti. Stiamo tutti insieme, forza Lazio sempre”.