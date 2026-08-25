Udinese, pessime notizie per Runjaic: Zaniolo salta la Lazio
25.08.2026 11:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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L'Udinese perde una pedina fondamentale per il prossimo mese. Al termine della partita contro il Como, pareggiata per 1-1, Nicolò Zaniolo è stato cotretto a chiedere il cambio per un problema muscolare. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, l'ex Roma e numero 10 del club friulano avrebbe riportato uno stiramento del bacino. Un infortunio che dovrebbe tenerlo fuori anche in vista della partita contro la Lazio, in programma il 7 settembre, alle 20.45.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.