Udinese, pessime notizie per Runjaic: Zaniolo salta la Lazio

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L'Udinese perde una pedina fondamentale per il prossimo mese. Al termine della partita contro il Como, pareggiata per 1-1, Nicolò Zaniolo è stato cotretto a chiedere il cambio per un problema muscolare. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, l'ex Roma e numero 10 del club friulano avrebbe riportato uno stiramento del bacino. Un infortunio che dovrebbe tenerlo fuori anche in vista della partita contro la Lazio, in programma il 7 settembre, alle 20.45.