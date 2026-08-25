Formula 1 | Ferrari, Hamilton contro Leclerc: gelo e tensione. Ecco la situazione

Scontro totale in Ferrari, alta tensione e gelo. La situazione nella scuderia di Maranello all'indomani del Gp d'Olanda e verso il Gran Premio d'Italia a Monza sembra quella di una guerra fredda. Protagonisti Hamilton e Leclerc i due piloti della Rossa, evidentemente troppo "forti" per la gestione di Maranello da convogliare in un pericoloso meccanismo. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> FERRARI, HAMILTON CONTRO LECLERC <<<