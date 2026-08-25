Lazio, Pellegrini infortunato... o c'è altro? L'indiscrezione de Il Messaggero

RASSEGNA STAMPA - Luca Pellegrini si aggiunge alla lista degli infortunati della Lazio. L'ha svelato Gattuso dopo la vittoria contro il Bologna: "Pellegrini si è fermato, ha avuto un infortunio, vedremo la risonanza cosa dirà". Da chiarire ora le sue condizioni in vista della prossima giornata di campionato contro il Genoa.

Ma il suo forfait potrebbe non essere dettato da motivi fisici. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, si teme che il terzino sia rimasto in panchina per questioni disciplinari. "La risonanza di venerdì riporta un piccolo fastidio muscolare, ma dietro al forfait di Bologna si temono questioni disciplinari", si legge. Situazione da monitorare.