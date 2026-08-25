Bologna - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Frattesi e Mandas i più premiati
RASSEGNA STAMPA - La Lazio esce vincente dall'esordio stagionale al Dall'Ara di Bologna: decide Davide Frattesi, dopo appena 5 minuti dalla sua entrata in campo, regalando la vittoria e tre punti preziosissimi alla squadra di Gattuso. Una reazione necessaria per i biancocelesti, soprattutto dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia contro il Mantova. Di seguito le pagelle della formazione laziale sui maggiori quotidiani sportivi e non:
CORRIERE DELLO SPORT - Mandas 8; Marusic sv; (dal 19' Floriani Mussolini 6,5); Doekhi 6,5; Provstgaard 6,5; Pedraza 6; (dal 78' Tavares sv); Dele-Bashiru 6; (dal 54' Frattesi 9); Rovella 7; Taylor 6,5; Cancellieri 6; (dal 46' Isaksen 6), Dia 7; (dal 78' Noslin sv), Zaccagni 6,5; Gattuso 7
IL MESSAGGERO - Mandas 8; Marusic 6; (dal 19' Floriani Mussolini 6); Doekhi 6,5; Provstgaard 6,5; Pedraza 6; (dal 78' Tavares sv); Dele-Bashiru 6; (dal 54' Frattesi 8); Rovella 7; Taylor 7; Cancellieri 6; (dal 46' Isaksen 6), Dia 7; (dal 78' Noslin sv), Zaccagni 6; Gattuso 7
TUTTOSPORT - Mandas 7; Marusic 6; (dal 19' Floriani Mussolini 6); Doekhi 6,5; Provstgaard 6; Pedraza 6; (dal 78' Tavares 6); Dele-Bashiru 5,5; (dal 54' Frattesi 7,5); Rovella 6; Taylor 6; Cancellieri 5; (dal 46' Isaksen 6), Dia 7; (dal 78' Noslin 6), Zaccagni 5,5; Gattuso 6,5
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Mandas 7,5; Marusic 6; (dal 19' Floriani Mussolini 6,5); Doekhi 6; Provstgaard 6; Pedraza 6,5; (dal 78' Tavares sv); Dele-Bashiru 5,5; (dal 54' Frattesi 7,5); Rovella 6,5; Taylor 7; Cancellieri 5,5; (dal 46' Isaksen 6), Dia 7; (dal 78' Noslin sv), Zaccagni 6; Gattuso 7
CORRIERE DELLA SERA - Mandas 7; Marusic 6; (dal 19' Floriani Mussolini 6); Doekhi 6,5; Provstgaard 6,5; Pedraza 6; (dal 78' Tavares sv); Dele-Bashiru 6; (dal 54' Frattesi 8); Rovella 6,5; Taylor 6; Cancellieri 5; (dal 46' Isaksen 6), Dia 7; (dal 78' Noslin sv), Zaccagni 6; Gattuso 7
QUOTIDIANO SPORTIVO - Mandas 7,5; Marusic 6; (dal 19' Floriani Mussolini 6); Doekhi 6; Provstgaard 5,5; Pedraza 5,5; (dal 78' Tavares sv); Dele-Bashiru 6; (dal 54' Frattesi 7,5); Rovella 6,5; Taylor 6; Cancellieri 6; (dal 46' Isaksen 6), Dia 7; (dal 78' Noslin sv), Zaccagni 6,5; Gattuso 6,5