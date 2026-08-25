Calciomercato Lazio | Lazzari resta: il Sassuolo ha cambiato obiettivo
25.08.2026 09:55 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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CALCIOMERCATO LAZIO - Non sarà Manuel Lazzari, almeno secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il nuovo terzino destro del Sassuolo. In queste ore, infatti, il club neroverde avrebbe riaperto la trattativa per Belghali dell'Hellas Verona arrivando a un'intesa con il club scaligero.
Nelle prossime ore l'algerino classe 2000 dovrebbe unirsi alla rosa di Alberto Aquilani. Quella per Lazzari era stata una trattativa condotta parallelamente con quella di Pinamonti, ma che alla fine non è arrivata a dama.
In questi ultimi giorni di mercato da Formello cercheranno di piazzare Lazzari, nella speranza di poter far spazio sulla corsia di destra dove, come alternativa di Marusic, in pole c'è Floriani Mussolini.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.