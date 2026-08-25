Bologna - Lazio, nel settore ospiti del Dall'Ara c'è anche Radu

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è stato un esodo biancoceleste in quel di Bologna. Il Dall'Ara è stato il primo stadio in cui i tifosi della Lazio hanno potuto dare di nuovo il proprio supporto alla squadra e i risultati si sono visti subito: spettacolo scenografico, vittoria di misura e tre punti importantissimi.

Tra i più di 4000 sostenitori biancocelesti nel settore ospiti non poteva mancare Stefan Radu, ormai presente da anni in mezzo alla sua gente, pronto anche stavolta a stare accanto alla sua squadra del cuore. L'ex giocatore della Lazio, infatti, si è immortalato con una storia su Instagram tra i gradoni dello stadio Dall'Ara, rigorosamente in tenuta biancoceleste, felice di essere al fianco di tutti quelli che un tempo, erano i suoi tifosi.