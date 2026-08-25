Calciomercato Lazio | Pinamonti, c'è il sostituto: via libera dal Sassuolo?

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CALCIOMERCATO LAZIO - Importanti sviluppi nella trattativa per Andrea Pinamonti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Sassuolo avrebbe chiuso per il sostituto dell'attaccante classe 1999. Nella notte, infatti, il club neroverde avrebbe portato avanti la trattativa per Sebastiano Esposito del Cagliari. L'accordo tra il club sardo e quello emiliano sarebbe molto vicino, una volta concluso l'affare dovrebbe arrivare il via libera per Pinamonti alla Lazio.