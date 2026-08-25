Lazio, Jeda: "Frattesi? Io lo avevo detto che sarebbe stata la fortuna di Gattuso"

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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A Radio TV Serie A, Jeda Capucho è intervenuto per reagire al gol di Frattesi che ha regalato alla Lazio la vittoria all'esordio stagionale contro il Bologna. Un gol da calciatore decisivo, che ha messo subito in evidenza la personalità del classe 1999, pronto a dare una mano determinante alla squadra di Gattuso.

Di seguito il commento di Jeda: "Comunque ragazzi io lo avevo detto che Frattesi sarebbe stata la fortuna di Rino Gattuso, e l'ha dimostrato, lo sta dimostrando. Bravo!"