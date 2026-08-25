Bologna - Lazio, Maresca fischia tantissimo: le pagelle dei quotidiani

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RASSEGNA STAMPA - L'arbitraggio di Maresca? Qualcuno lo ha definito teatrale, qualcun altro sbagliato, in altri casi ancora giusto. Possiamo risassumere così le pagelle dei quotidiani del fischietto di Napoli dopo Bologna-Lazio. Un insieme di opinioni e giudizi che si smentiscono tra di loro, ma che confermano un aspetto: la direzione di gara non è stata impeccabile. Di seguito le pagelle di Maresca.

CORRIERE DELLO SPORT - 6,5 - "Ha avuto un merito, Maresca: di essere rimasto fedele a se stesso, di non aver modificato di una virgola il proprio modo di arbitrare. Soglia alta? Pochi fischi? Arbitraggio all’europea? Non era la serata (come spesso capita, la Serie A non è la Uefa), ed infatti l’ha assecondata seguendo il suo stile. Lo dimostrano i classici cartellini dati a pioggia (alla fine saranno ben 8, più un rosso alla panchina), che marchiano le sue partite, e il numero di falli (37!). Epperò la porta a termine, e non era facile. Non osiamo immaginare cosa sarebbe successo se avesse usato l’Orsato-style... ".

IL MESSAGGERO - 5 - "Gestisce la partita con grande ansia, creando confusione e facendo infuriare tutti. Il giallo a Floriani, il suo scivolone; il giallo non dato a Ferguson l'errore più grave".

TUTTOSPORT - 6,5.

GAZZETTA DELLO SPORT - 5,5 - "A volte sembra quasi andare in modalità 'gestione di mestiere'. Nella ripresa diventa più attento e meno 'fallibile'".

QUOTIDIANO SPORTIVO - 6