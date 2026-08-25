Calciomercato Lazio | Gattuso ha scelto Dia: Ratkov messo alla porta

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CALCIOMERCATO LAZIO - Sembrerebbe aver fatto la sua scelta Gennaro Gattuso. Boulaye Dia è il giocatore più idoneo al suo gioco nel reparto offensivo. La prova di ieri contro il Bologna è la dimostrazione di come il tecnico stia cercando di rivitalizzare un calciatore in difficoltà da un anno e mezzo. Dopo la pessima prova di Mantova, Gattuso punta ancora su di lui lasciando Petar Ratkov in panchina.

GATTUSO LASCIA FUORI RATKOV - Il serbo era speranzoso di poter entrare a partita in corso, magari quando c'era da tenere palla per allontanare il Bologna dall'area di rigore e provare a imbastire un contropiede, ma in quella fase della partita il tecnico della Lazio fa una scelta indicativa. Richiama Dia in panchina e prima punta schiera quel Noslin che otto giorni prima aveva definito più esterno che attaccante. Una decisione che mette in chiaro la situazione del reparto offensivo biancoceleste. Come riportato dal Corriere dello Sport, qualcuno in attacco dovrà uscire e l'indiziato numero uno sembrerebbe essere proprio Ratkov.

ATTACCO SOVRAFFOLLATO - L'attaccante classe 2003 ha mercato, nonostante abbia rifiutato Dinamo Mosca e Southampton. Le possibilità per andare a giocare ci sono e in questi ultimi giorni potrebbe coglierli. D'altronde, lo spazio davanti rischia di ridursi ulteriormente. L'arrivo di Pinamonti gli chiuderebbe ogni possibilità di giocare. Il reparto offensivo della Lazio sarebbe sovraffollato e lui diventerebbe la quarta scelta, davanti solo ad Artistico: altro attaccante con le valigie in mano.