Lazio, Frattesi manda un messaggio ai detrattori: "Marameo" - FOTO

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Davide Frattesi esulta dopo la vittoria della Lazio contro il Bologna. Il gol all'esordio in campionato con la maglia del suo cuore è valso i primi tre punti in Serie A dei biancocelesti.

Il tacco di Dia premia un inserimento perfetto, poi il destro a superare Skorupski e la rete che si gonfia. L'esultanza è casuale, lo ha spiegato lui stesso, non sapeva cosa fare e si è lasciato andare, prima del grido verso il settore ospiti.

Un momento di estrema gioia per l'ex Inter che sui social ha continuato a esternare la propria felicità. In un post ha pubblicato le foto della partita, aggiungendo nella caption: "Marameo".