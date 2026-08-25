Lazio, Frattesi manda un messaggio ai detrattori: "Marameo" - FOTO
25.08.2026 08:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Davide Frattesi esulta dopo la vittoria della Lazio contro il Bologna. Il gol all'esordio in campionato con la maglia del suo cuore è valso i primi tre punti in Serie A dei biancocelesti.
Il tacco di Dia premia un inserimento perfetto, poi il destro a superare Skorupski e la rete che si gonfia. L'esultanza è casuale, lo ha spiegato lui stesso, non sapeva cosa fare e si è lasciato andare, prima del grido verso il settore ospiti.
Un momento di estrema gioia per l'ex Inter che sui social ha continuato a esternare la propria felicità. In un post ha pubblicato le foto della partita, aggiungendo nella caption: "Marameo".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.