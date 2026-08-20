Calciomercato Lazio | Tavares ancora nel mirino del Porto: la situazione

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In attesa di capire chi sarà il nuovo attaccante della Lazio dopo che i biancocelesti hanno fermato l’arrivo di Bamba Dieng il club sta lavorando anche ad alcune uscite.

Tra chi potrebbe avere le valige pronte c’è Nuno Tavares sul quale già da diverso tempo c’è l’interesse del Porto. Il club e il giocatore avrebbero già raggiunto un accordo di massima ma non c’è ancora l’intesa con la Lazio.

Come riportato da Alfredo Pedullà il Porto deve aumentare l’offerta che, al momento, è ferma a 2 milioni di euro più diritto di riscatto.

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