Calciomercato Lazio | Gimenez, parla il padre-agente: "Trattative in corso. Il Porto..."

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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La Lazio continua a cercare un attaccante. Dopo il clamoroso stop dell'operazione Bamba Dieng, il club biancoceleste dovrà tornare sul mercato per identificare il profilo più idoneo a rafforzare il suo reparto offensivo.

Tra i nomi che la società ha sondato durante questa sessione di calciomercato c'è stato anche quello di Santiago Gimenez. La richiesta di informazioni, tuttavia, non si è mai evoluta in una vera e propria trattativa e non si sono registrati ulteriori sviluppi.

L'attaccante messicano resta comunque in uscita dal Milan e su di lui è forte l'interesse del Porto, come ha confermato il padre-agente parlando ai microfoni di Fox Sports Mexico: "Santi sta bene, ci sono delle trattative in corso per lui. Il Porto ha presentato una prima offerta al Milan, che però non è stata accettata dai rossoneri. C'è comunque una trattativa tra i due club"