Bologna - Lazio, sarà esodo biancoceleste: il dato sui biglietti venduti

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio giocherà la sua prima trasferta del campionato a Bologna, e i laziali hanno subito risposto presente: come riportato dal Corriere dello Sport, il settore ospiti del Dall'Ara è andato sold out pochi minuti dopo l'apertura della vendita.

Tuttavia, dopo l'inizio della vendita libera in tutti i settori dello stadio, escludendo la Curva Bulgarelli, per tutti i tifosi non residenti nel Lazio, il numero di sostenitori biancocelesti è aumentato considerevolmente arrivando a superare quota 3500.

Il dato, che potrebbe aumentare ulteriormente fino al giorno della gara, testimonia il fervore che caratterizza i tifosi laziali in vista delle trasferte di quest'anno: sarà l'unica occasione per stare vicino alla squadra, proseguendo la contestazione disertando tutte le partite all'Olimpico.