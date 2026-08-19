Calciomercato Lazio | Anche Mandas in uscita? Cosa sta succedendo

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CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è alle prese con il mercato in entrata e così dopo Frattesi sembrano pronti a diventare biancocelesti anche Sutalo e Bamba Dieng (visite mediche permettendo). Non solo arrivi, però, perché i biancocelesti sono anche al lavoro sul mercato in uscita. Oltre a Provedel e Gila, infatti, anche qualche altro giocatore può lasciare Formello. In queste ore è emerso il sondaggio della Lazio per Di Gregorio della Juventus. Il motivo è, un po' a sorpresa, la possibile cessione di Christos Mandas. Il portiere greco, dopo il mancato riscatto da parte del Bournemouth, sembrava destinato a vivere la stagione da titolare con l'aquila sul petto.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la Lazio sarebbe pronta ad ascoltare offerte per il calciatore. L'idea del club biancoceleste è di ricavare tra i 15 e i 18 milioni dal cartellino dell'ellenico per rimpinguare le casse e permettere ulteriori colpi. Alla base del possibile divorzio con l'estremo difensore ci sarebbe anche una scintilla mai scattata con Gattuso che preferirebbe un portiere con caratteristiche diverse.

In quest'ottica si capisce l'interesse per Di Gregorio che formerebbe con Motta la nuova coppia di numeri uno dei capitolini. L'ex Monza, infatti, garantisce una migliore circolazione palla e un gioco con i piedi superiore a quello offerto da Mandas. Nei mesi scorsi molti club hanno bussato alla porta di Formello per Christos, ma è ancora la Premier la casa che potrebbe accogliere l'ex Ofi Creta.

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