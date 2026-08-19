Serie A | Alle porte la prima giornata: il programma completo

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© foto di Federico De Luca 2026

È pronta a prendere il via una nuova stagione di Serie A, a partire dalle gare previste nel weekend alle porte. La prima gara sarà quella che sabato vedrà l’Inter campione d’Italia sfidare il Monza a San Siro e, in contemporanea, l’Udinese ospitare il Como, fino ad arrivare alle gare del lunedì. Tra queste anche quella della Lazio, che scenderà in campo alle 18:30 del 24 agosto al Dall’Ara contro il Bologna. Di seguito la programmazione completa.

Inter - Monza sabato 22 agosto ore 18:30

Udinese - Como sabato 22 agosto ore 18:30

Genoa - napoli sabato 22 agosto ore 20:45

Parma - Cagliari sabato 22 agosto ore 20:45

Frosinone - Juventus domenica 23 agosto ore 18:30

Venezia - Lecce domenica 23 agosto ore 18:30

Atalanta - Sassuolo domenica 23 agosto ore 20:45

Torino - Milan domenica 23 agosto ore 20:45

Bologna - Lazio lunedì 24 agosto ore 18:30

Roma - Fiorentina lunedì 24 agosto ore 20:45