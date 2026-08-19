La Lazio torna sull’ex FIFA: in FC27 ecco la licenza per i biancocelesti
19.08.2026 12:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Dopo una lunga assenza la Lazio torna con licenza sul principale videogioco di calcio firmato EA Sports. Una volta scaduto l’accordo che dal 21/22 aveva legato i biancocelesti a Konami, la Lazio ritrova quindi la licenza sull’ex FIFA, oggi FC27, che nel mentre dal 2023 ha perso la licenza con il massimo organo calcistico mondiale. Di seguito l’annuncio del club.
Una storia vive ogni volta che qualcuno la sceglie— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 19, 2026
Siamo tornati su @EASPORTSFC
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autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.