Calciomercato | Moretto conferma tutto: “La Lazio ha chiuso per Sutalo”
Piovono conferme sul nome di Josip Sutalo. Il difensore, accostato alla Lazio per la prima volta una settimana fa da Alfredo Pedullà, è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore biancoceleste.
Dopo gli aggiornamenti della mattinata, infatti, arriva anche una decisiva conferma da parte di Matteo Moretto, che spiega come la fumata bianca tra la Lazio e Sutalo sia dietro l’angolo per un prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.
Questo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “La Lazio ha chiuso in mattinata anche per l’arrivo di Sutalo dall’Ajax. Operazione in prestito oneroso da circa 3 milioni di euro con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni”.