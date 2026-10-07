Sarri: "All'Atalanta ho trovato una proprietà presente e una dirigenza seria"
07.10.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de Il Corriere della Sera, edizione Bergamo, per Maurizio Sarri, che ha parlato della sua scelta di lasciare la Lazio e di passare all'Atalanta. Di seguito le sue parole: "Sappiamo di dovere tanto al mondo Atalanta. Qui ho trovato esattamente quel che pensavo ci fosse guardando da fuori. Proprietà sempre presente, dirigenza seria, impianti incredibili, stadio e tifosi da applausi. Mi spiace non aver ripagato questa realtà come merita. Adesso tocca a noi. Da lunedì il tempo degli alibi è finito".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.