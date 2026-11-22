Caicedo emozionato dalla Lazio: "Siamo una squadra forte!"
22.11.2026 10:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
La Lazio ha vinto di nuovo ed è ancora più prima da sola in Serie A. Battuto anche il Lecce, per il decimo successo in dodici giornate di campionato. Il risultato è stato commentato sui social dall'ex centravanti biancoceleste Felipe Caicedo, che si è emozionato nel seguire il percorso della squadra di Gattuso fin qui. "Siamo una squadra forte. Grazie mister e ragazzi", ha scritto sul suo profilo X. Di seguito il suo post.
Siamo una squadra forte . Grazie mister e ragazzi 🩵🩵 #ForzaLazio— Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) November 21, 2026
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.